Kultur-Impulse aus der Region

Ihre künstlerische Position präsentieren Barbara Guthy und Soana Schüler dabei im Sonderformat „Kunst am Grünen Hang“ – konzeptionell unabhängig, aber im Kontext von „Radiale – Kunst im Kreis“ – im Außenbereich des Kulturzentrums Kommandantenhaus Dilsberg, in dessen Inneren Laura Kuch und Christine Schön ihre Werke zeigen.

In Sinsheim stellen Myriam Holme und Ira Konyukhova aus, im Schloss Neckarhausen Anne Janoschka, Jutta Steudle, Konstantin Voit, Rainer Zerback und Anna Debora Zimmermann. In Hirschberg sind die Arbeiten von Sabine Amelung, Holger Endres, Brigitte Hofherr und Katja Schwinn zu sehen. Am Sonntag, 6. Mai, startet am Landratsamt in Heidelberg eine Bus-Rundreise mit den Künstlern und Kuratoren zu allen vier Ausstellungsorten. Anmeldungen nimmt Anja Sauer, Tel. 06221/5221356, E-Mail anja.sauer@rhein-neckar-kreis.de, entgegen. mav

