Kultur in Kneipen und Kirchen

Mannheim.Drei Tage, vier Formate, 62 Orte mit 156 Programmpunkten – so lässt sich der Ablauf der Lichtmeile in der Neckasrstadt-West ganz kurz und nüchtern umschreiben. Der Stadtteil öffnet von Freitag, 16. November, bis Sonntag, 18. November, wieder Türen und Tore. Ob Klassik im Alten Volksbad, Jazz aus dem Übersee-Container, Fotografien in der Tanzschule oder Lesung in der Ausnüchterungszelle – bei der Lichtmeile 2018 präsentieren die Kreativen der Neckarstadt-West ihren Stadtteil in all seiner Vielfalt und Unterschiedlichkeit.

An drei Tagen finden 156 Programmpunkte an 62 Veranstaltungsorten in der gesamten Neckarstadt-West statt. Zum Start laden die „Neckarstädter Nächte“ am 16. November die Musikfreunde ein, die gesamte Bandbreite der Musikszene zu erleben. Eröffnet wird der Abend mit einem Konzert der Twiolins ab 18 Uhr im Erdgeschoss des Alten Volksbads. Ab 19 Uhr ertönt dann ein Spektrum von Klassik, über Pop und Rock bis Jazz und Elektro aus Hinterhöfen, Kneipen, Friseursalons und Kirchen.

Am „Tag der offenen Ateliers“ (17. November) laden Ausstellungen und Installationen von 18 bis 23 Uhr zum Verweilen ein. So wird der Neumarkt hell beleuchtet, im Fröhlichladen werden Designmöbel ausgestellt, um um nur einige Beispiele zu nennen.„Kultur für Kinder“ heißt das Programm, das am Sonntagnachmittag (18. November) von 13 bis 17 Uhr von Bastelaktionen zum Mitmachen, über Lesungen, Theateraufführungen und Zaubershows abwechslungsreiche Unterhaltung für die jüngsten Besucherin der Lichtmeile bestimmt ist.

Das Kulturfest wird am Sonntagabend (18. November) mit „Literatur an 14 ungewöhnlichen Orten“ abgeschlossen. Ob Kriminelles, Humoriges oder gesellschaftlich Anspruchsvolles: hier ist für jeden Geschmack etwas geboten. Für die Extraportion Stimmung sorgen die Veranstaltungsorte in gemütlichen Nachbarschaftscafés bis zur kalten Ausnüchterungszelle im Polizeiposten Neckarstadt. Organisiert wird die Lichtmeile vom Quartiermanagement Neckarstadt-West und dem Kulturamt der Stadt Mannheim mit Unterstützung des Kreativnetzwerks, der Lokalen Stadterneuerung (LOS), der GBG Wohnungsbaugesellschaft mbH, dem Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim, Nextbike, nm webdesign, dem Netzwerk Kinder & Jugend, der Geschichtswerkstatt, dem Alten Volksbad, Elektro Heinemann und Café Wissenbach.

Eröffnet wird die Lichtmeile am 16. November um 18 Uhr im Alten Volksbad, Eingang Pflügersgrundstraße. has

