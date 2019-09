Kunst an der Hausfassade

Mannheim.Die Stadtführung „Stadt.Wand.Kunst – Street Art in Mannheim“ führt am Sonntag, 15. September, 14 Uhr, durch die Street Art Galerie in der Quadratestadt. Seit 2013 kommen nationale und internationale Street-Art-Künstler nach Mannheim, um mehrstöckige Häuserfassaden in beeindruckende, urbane Kunstwerke zu verwandeln. Von den bislang in Mannheim entstandenen „Murals“, wie die großformatigen Wandgemälde genannt werden, können noch 22 besichtigt werden. Sieben davon steuert die geführte Tour in den Mannheimer Quadraten an. Der Treffpunkt ist vor dem Haus F 6, 1-5, die Teilnahmegebühr für die etwa eineinhalbstündige Tour beträgt acht Euro (Kinder von sechs bis 14 Jahren: sechs Euro). Anmeldung (unbedingt erforderlich) per Email oder unter Tel. 0621/2 93 87 00 lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.09.2019