Kunst für den guten Zweck

Anzeige

Ladenburg.Die Galerie Linde Hollinger in Ladenburg zeigt ab Donnerstag, 5. Mai, Kunstwerke des Mannheimer Unternehmers und Künstlers Manfred Fuchs. In der Ausstellung mit dem Titel „Erlebtes – Material, Form, Farbe“ werden vorwiegend Arbeiten aus Papier, Reliefs, Collagen und Materialbilder zu sehen sein. Sie entstanden allesamt zwischen 2015 und 2017.

Der Erlös aus dem Spendenaufkommen geht an verschiedene gemeinnützige Einrichtungen: den Skulpturenpark in Heidelberg und zwei Bürgerinitiativen in Ladenburg. Fuchs’ Kunstwerke sind bis Samstag, 9. Juni, in der Galerie Linde Hollinger, Rheingaustraße 34, zu sehen. Sie ist donnerstags und freitags, jeweils von 15 bis 19, und samstags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Darüber hinaus kann man die Exponate jederzeit nach Vereinbarung besichtigen. tge