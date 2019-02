Kunst im öffentlichen Raum

Mannheim.Haus-Rucker-Co, eine österreichische Architekten- und Künstlergruppe, stehen im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung im Mannheimer Kunstverein, die am Sonntag, 24. Februar, um 17 Uhr eröffnet wird und bis zum 12. Mai läuft. Sie soll, so kündigen es die Kuratoren Martin Stather, Ausstellungsleiter beim Kunstverein, und die Kunsthistorikerin Hortense Pisano an, einen Beitrag leisten zur „Architektur heute an der Schnittstelle zwischen Skulptur und Kunst für den städtischen Raum“.

Begehbare Skulptur

Eigens für Mannheim haben die Architekten-Künstler eine In-Situ-Raumarbeit konzipiert, eine begehbare Skulptur. Parallel dazu werden erstmals (teils unrealisierte) Projekte für den Außenraum in Form von Zeichnungen, Skizzen und den dazu gehörigen Modellen aus der Werkgruppe der sogenannten „Kleinen Bauten“ vorgestellt.

Was das Besondere an der Ausstellung ist? Die Kuratoren wollen das Ganze als ein Experiment verstanden wissen, das nach zweijähriger Findungsphase nun realisiert wird. „Wir waren gespannt, wie die Architekturgruppe auf die modernistische pavillonartige Bauweise des Mannheimer Kunstvereins reagieren würde. Mit welchen Ideen, Entwürfen würden sie die Ausstellungsfläche füllen, sie womöglich nach außen hin erweitern oder, wie in Krefeld, das Gebäude verhüllen?“, erläutert Stather.

Sowohl der Kunstverein als auch die Mitglieder von Haus-Rucker-Co – Laurids Ortner, Günter Zamp Kelp und Manfred Ortner – waren sich einig, dass es keine Rückschau auf Bekanntes geben soll. Vielmehr soll die Ausstellungspräsentation sowohl auf die bestehende Architektur des Kunstvereins als auch auf den unmittelbaren Stadtraum reagieren.

Flankiert wird die Ausstellung durch ein Rahmenprogramm. Da sich Haus-Rucker-Co stets mit der Frage beschäftigt haben, wie Skulpturen angelehnt an dem Umraum geschaffen werden können, soll dies auch Thema eines Symposiums sein. Außerdem wird es Künstlergespräche sowie Führungen geben; geplant ist auch eine Kooperation mit der Fachhochschule Mannheim. sba

