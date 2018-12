Kunst und Klang mit festlichem Glanz

Brühl.Wenn das vierte Adventslicht brennt, erstrahlt auch die Villa Meixner in Brühl in festlichem Glanz: Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Dezember, wird im geschmückten Inneren und im stimmungsvoll illuminierten Garten der Villa der 24. Brühler Weihnachtsmarkt gefeiert.

Bis zu 25 Künstler präsentieren dabei ihre exklusiven Erzeugnisse. Das kunsthandwerkliche Sortiment reicht von handgemachtem Christbaumschmuck über hölzernes Kinderspielzeug und flauschige Teddybären bis zu liebevoll gearbeiteten Tonfiguren und filigranem Schmuck. Dazu wird ein reichhaltiges Speisenangebot von süß bis deftig kredenzt – ein Teil der Einnahmen aus dem kulinarischen Angebot ist für wohltätige Zwecke bestimmt, teilt das Brühler Bürgermeisteramt mit.

Auf der Bühne im Garten der Jugendstil-Villa präsentieren zudem die Musik- und Gesangvereine aus der Gemeinde sowie die Betreuungseinrichtungen der Schulen ein vielfältiges vorweihnachtliches Programm. Die kleinen Besucher erwartet obendrein eine Kinderweihnachtsbäckerei, und an beiden Tagen kommt jeweils um 15.30 Uhr der Nikolaus zu Besuch.

Am Samstag ist der Weihnachtsmarkt in der Villa Meixner (Schwetzinger Straße 24) von 14 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Parkplätze stehen Gästen auf dem nahegelegenen Messplatz zur Verfügung. Am 22. und 23. Dezember bietet die Familie Fautz aus dem Schwarzwald außerdem jeweils von 9 bis 19 Uhr einen Weihnachtsbaumverkauf auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße an. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018