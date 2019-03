Kunst und Kuchen

mannheim.47 Bastler und Tüftler verwandeln am Sonntag das Rheinauer Nachbarschaftshaus in einen farbenrohen Marktplatz. Zwischen 11 und 17 Uhr lädt der 13. Rheinauer Frühlingsmarkt Besucher aus nah und fern zu einem vorösterlichen Bummel ein. „Die Aussteller finden im Nachbarschaftshaus ein warmes Nest, um ihre Fingerfertigkeiten zu zeigen“, heißt es von Seiten des veranstaltenden Tanzsportvereins Mannheim-Rheinau. Marktleiterin Waltraud Templin verspricht Hobbykünstlern jede Menge Anregungen. Viele Aussteller sind Stammgäste im Nachbarschaftshaus, andere wiederum stellen dieses Jahr zum ersten Mal aus. So auch Hanna Keim, die sich als Chefärztin der „Puppen- und Bärenklinik“ bezeichnet. Der Erlös des Kuchenbuffets und der warmen Speisen kommt der TSV Jugend zugute. tbö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019