Kunst und Lyrik in Rot

Mannheim.50 Jahre ist sie her, die 68er-Bewegung in Deutschland. Was geblieben ist, bezeichnet der Autor Dieter M. Gräf als ein „Falsches Rot“, so auch der gleichnamige Titel seines neuen Buches. Am 25. Oktober liest Gräf um 20 Uhr in der Galerie Zephyr der Mannheimer REM Auszüge aus seiner mit Fotos angereicherten Lyriksammlung.

Falsch seien die Versprechen der Linken, die Kämpfe der RAF und die Elternliebe der Kriegsgeneration gewesen, weshalb Gräf gleich dreimal rot sieht. Seine Lesung kombiniert er mit der Ausstellung „Red Utopia“ des Künstlers Jan Banning. Die Bilder des niederländischen Fotografen, die sich ebenso mit den Überresten des Kommunismus auseinandersetzen, erscheinen mit Gedichten zu Pasolini, Feltrinelli und Venedig in einem neuen Licht. onat

Info: 25.10., 20 Uhr, Zephyr, C4/9, Mannheim.

