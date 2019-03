Kunsthalle bringt alte Schätze zurück

Mannheim.„Rückkehr der Meisterblätter“ heißt die neue Ausstellung der Graphischen Sammlung der Mannheimer Kunsthalle vielsagend im Untertitel. Werke, die früher zum Sammlungsbestand gehörten, sind dabei auf Zeit erneut in Mannheim zu sehen. Es sind Werke, die während der nationalsozialistischen Herrschaft aus der Sammlung entwendet und beschlagnahmt worden waren, weil sie laut der herrschenden Ideologie „entartete Kunst“ darstellten.

Der Bestand der Kunsthalle Mannheim war eine der am stärksten von den Konfiszierungen betroffenen öffentlichen Sammlungen – vor allem deshalb, weil die ersten Leiter des Museums, Fritz Wichert und Gustav Hartlaub, hauptsächlich die damals zeitgenössische, moderne Kunst sammelten, die so gar nicht nach dem Geschmack der NS-Machthaber war. Ein Großteil der knapp 600 aus Mannheim abgezogenen Werke waren grafische Arbeiten.

Als Ergänzung der Ausstellung „(Wieder-)Entdecken – Die Kunsthalle 1933 bis 1945 und die Folgen“ im Museumsaltbau widmet sich nun auch die Graphische Sammlung dem Thema. Präsentiert werden Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafiken, die 1937 in der Kunsthalle beschlagnahmt worden waren.

Für die Schau kehren nun 34 Meisterwerke nach Mannheim zurück, die sich heute in Museen wie der Wiener Albertina, dem Kulturhistorischen Museum Rostock, dem Kölner Museum Ludwig, dem Kunstmuseum Basel und dem Sprengel Museum Hannover befinden. Mit dem expressionistischen Farbholzschnitt „Frau in der Nacht“ von Ernst Ludwig Kirchner wird auch ein Blatt aus dem sogenannten Kunstfund Schwabing zu sehen sein. Nach dem Tod Cornelius Gurlitts, des Sohnes des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt, im Mai 2014 erbte das Kunstmuseum Bern den 1919 entstandenen Farbholzschnitt.

Insgesamt wurden nach Angaben des Museums 471 Grafiken in der Kunsthalle beschlagnahmt, darunter 177 Originalwerke (Aquarelle, Zeichnungen) und 289 Druckgrafiken sowie fünf nicht eindeutig einzuordnende Werke.

Über ihr Schicksal nach der Enteignung konnte die Provenienzforschung des Hauses manches recherchieren. So befinden sich laut dem Museum 53 Meisterwerke in renommierten Museen auf der ganzen Welt, darunter sind neben den genannten auch das New Yorker Metropolitan Museum, die Bayerische Staatsgemäldesammlungen München und die Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in Rom. Einige Blätter sind heute in Privatbesitz. Von 156 Arbeiten sei anzunehmen, dass sie nach der Beschlagnahmung zerstört wurden. Bei 234 Werken ist der Verbleib unbekannt. Nur 19 gelangten wieder in den Bestand der Kunsthalle.

Info: Eröffnung: 21. März, 19 Uhr. Die Ausstellung „Beschlagnahmt!“ ist dannbis 23. Juni zu sehen, Di-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, 1. Mi im Monat 10-22 Uhr.

