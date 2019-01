Kunsthalle lädt zum Symposium

Mannheim.Neue Perspektiven auf die Erforschung der Zusammenhänge von Kunst und Wirtschaft öffnet das zweitägige Symposium zur Sonderausstellung „Konstruktion der Welt. Kunst und Ökonomie“ in der Kunsthalle Mannheim. Am Donnerstag, 31. Januar, und Freitag, 1. Februar, werden die Themen der Schau in Vorträgen und Diskussionen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen erörtert. Am Donnerstag steht der historische Teil der Ausstellung (1919-1939) im Fokus, am Freitag der zeitgenössische Part (2008–2018). eB

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019