Kunsthandwerk und Kulinarisches

Der kurfürstliche Weihnachtsmarkt in Schwetzingen geht an diesem Donnerstag in die zweite Runde. Auch das zweite Wochenende ist von viel Musik geprägt, unter anderem mit der Seán-Treacy-Band (Donnerstag, 18 Uhr), den Kurpfälzer Alphornbläsern (Freitag, 18 Uhr) und der Deutschpop-Sängerin NEA (Sonntag, 19 Uhr). Am Freitag, 6. Dezember, kommt um 17 Uhr der Nikolaus zu den Kindern auf den Schlossplatz.

Region.Reilingen lädt am Wochenende zum Adventsmarkt rund ums Rathaus ein. Geöffnet ist er am Samstag, 7. Dezember, von 17 Uhr bis Mitternacht und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Dort gibt es zahlreiche Verkaufsstände mit weihnachtlichen Waren sowie kulinarische Spezialitäten. In Neulußheim wird es am Samstag ab 12 Uhr mitten im Ortskern weihnachtlich mit Bühnenprogramm und Kunsthandwerkausstellung. ali/ Bild: Lenhardt