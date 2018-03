Kunstvolle Tradition

Anzeige

Für die Besucher besteht zudem die Möglichkeit, einigen Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Und freilich können die Werke auch gekauft werden. Auch bietet sich die Gelegenheit, mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen und Neues über deren Arbeit in Erfahrung zu bringen. Die Teilnehmer des Ostereiermarktes zeigen den Gästen überdies ihre Techniken und geben ihnen Tipps, um selbst kreativ zu werden und sich an der heimischen Ostereimalerei zu versuchen. An einem Leereier-Stand werden daneben ausgeblasene Eier angeboten – vom kleinsten Sittich- bis zum veritablen Straußenei.

Die Kunst ums Ei blickt auf eine lange Tradition zurück: „Viele Sagen und Anekdoten ranken sich um das Ei“, teilen die Veranstalter mit. „Das Ei war und ist in den meisten Kulturen das Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben.

Der Brauch, zu Ostern Eier zu bemalen und zu schenken, geht auf verschiedene Ursprünge zurück.“ Schon in ägyptischen Gräbern seien Toneier gefunden worden. Aus Griechenland stammten ebenfalls Eier aus Ton sowie Reste bemalter Hühnereier. Und in einem römisch-germanischen Grab in Worms wurden die ältesten dekorierten Gänseeier aus dem frühen 4. Jahrhundert nach Christus entdeckt – Fragmente befinden sich im Wormser Stadtmuseum, notieren die Ostereiermarkt-Organisatoren. Geweihte, vorwiegend rot gefärbte Eier (das Blut Jesu symbolisierend) seien seit dem 12. Jahrhundert in West- und Mitteleuropa verschenkt worden; in Osteuropa sei das goldfarbene Ei weit verbreitet gewesen. „Das bemalte oder kunstvoll verzierte Ei wurde so im Laufe der Zeit das Ostersymbol schlechthin.“

Geöffnet ist der Internationale Ostereiermarkt im Schwetzinger Schloss am Samstag von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Das Kombiticket für Park und Ostereiermarkt ist am Parkeingang für sechs Euro erhältlich, für Begünstigte kostet es drei Euro. Dauerkartenbesucher zahlen direkt an der Ausstellungskasse vier Euro Eintritt, Begünstigte zwei Euro. mav

