Kurztrip nach Kuba

Mannheim.Karibisches Flair bringt die Show „The Bar At Buena Vista“ am Samstag, 17. März, 20 Uhr, in den Mannheimer Rosengarten. Mit Musik und Tanz entführen die Darsteller das Publikum in den „Social Club“ des Stadtteils Buena Vista in der Hauptstadt Havanna zur Zeit der 40er und 50er Jahre.

Ob Rumba, Salsa oder Cha-Cha-Cha – temporeich wechseln die Tänze ebenso wie die Stimmungen der Inszenierung. Die Musik kommt dabei von einer Liveband. Tickets für den Kuba-Kurztrip kosten unter Telefon 0621/10 10 11 zwischen 52 und 89 Euro (jeweils plus Gebühren). sdo