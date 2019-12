„La La Lab“ verlängert

„La La Lab – Die Mathematik der Musik“ geht in die Verlängerung: Wegen der großen Nachfrage wird die Ausstellung in der Heidelberger Mathematik-Informatik-Station (MAINS) bis zum 29. März 2020 verlängert. Nach der kurzen derzeitigen Weihnachtspause heißt es in der Kurfürstenanlage 52 dann ab Donnerstag, 2. Januar, wieder „Eintauchen in die faszinierende Verbindung von Mathematik und Musik“. 20 interaktive Stationen mit 3D-Drucken, neu entwickelter Software, Kunstobjekten und Laserinstallationen laden die Besucher zum Ausprobieren und Experimentieren ein. Geöffnet ist die Schau dann jeweils am Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. mav

Heidelberg.