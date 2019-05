Lachen und positiv denken

Mannheim.Der Mai steht im Zeichen der Comedy. Und so geben sich gleich vier Vertreter dieser Kleinkunstform auf der Bühne des Mannheimer Capitols die Ehre.

Da wäre zunächst Peter Löhmann, der am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr seine Zuschauer auf eine ganz besondere Reise mitnimmt – und zwar in Peters Welt des Lachens. Der Deutsch-Schweizer hat 2018 den 6. Mannheimer Comedy Cup in der Kategorie „Professional“ gewonnen. Er berichtet von seiner turbulenten Kindheit, der Jugend in den wilden 1980ern, seiner Hochgeschwindigkeitsbeziehung mit Freundin Heidi, seiner schleichenden Verwandlung in einen Vollblutschweizer, seiner Linkshänder-Liebe zum Tee sowie ersten Anzeichen des Alterns. Gemixt werden die Geschichten mit Zauberei und Spezialeffekten.

Sorge vor der Nacht

Serdar Somuncu hat den Titel seiner wöchentlich bei Radio Eins laufenden Sendung „Blaue Stunde“ gewählt, um so die Stimmung zu transportieren, die sich einstellt, wenn sich die Dämmerung nach dem Sonnenuntergang zur Dunkelheit wandelt, eine Mischung aus Melancholie und Sorge vor der aufziehenden Nacht. In dieser „blauen Stunde“ will Serdar Somuncu am Montag, 27. Mai, um 20 Uhr, nicht nur die politische Situation in Deutschland sezieren, sondern auch abwegige Boulevardthemen aufdecken.

Heute ist ein besonderer Tag – findet Biyon Kattilathu, der Inder aus dem Ruhrgebiet. Und warum? Weil jeder Tag besonders ist. Dennoch fällt es so manch einem schwer, den Moment zu genießen. Die einen trauern der Vergangenheit hinterher, die anderen denken schon an die übernächste Woche, den nächsten Urlaub oder die Rente. Dr. Biyon Kattilathu ärgerte sich deswegen oft – über sich selbst und über andere. Sein Programm „…weil jeder Tag besonders ist“, mit dem Biyon Kattilathu am Mittwoch, 29. Mai, um 20 Uhr im Capitol gastiert, soll bei einer gedanklichen Reise durch Indien deshalb inspirieren und die Augen öffnen.

Olaf Schubert möchte neue Wege gehen, ist mit diesem titelgebenden Programm am Donnerstag, 23. Mai, allerdings schon ausverkauft. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019