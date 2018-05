Landstraße nach Heidelberg

Anzeige

Heidelberg.Begleitet von Gitarrist und Perkussionist Erik Manouz tritt Felix Meyer am Dienstag, 8. Mai, 20 Uhr, im Kulturfenster auf. Seine „Landstraßenmusik“-Tour führt das Duo auf die Kleinkunstbühne nach Heidelberg. Zweimal hat es Felix Meyer schon in die Charts geschafft – mit „Erste Liebe / letzter Tanz“ und „Fasst Euch ein Herz“, und dennoch fühlt sich der Sänger und Songschreiber auf kleinen Bühnen immer noch am wohlsten. Meyer mag die intime Atmosphäre, die Nähe zum Publikum. Beides bietet ihm das Kulturfenster, sodass sich sowohl seine Fans als auch er selbst auf das (unbestuhlte) Konzert freuen dürfen. sdo