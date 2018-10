Wiesloch.Eine Lange Nacht der Modellbahn veranstaltet die Kurpfalzrunde, in der sich 21 Modellbahnvereine der Region zusammengeschlossen haben, mit dem IC-Saar-Kurier erstmals am Samstag, 13. Oktober. Mit dabei sind auch die Modelleisenbahnfreunde Kurpfalz 1997 in Wiesloch, die von 16 bis 22 Uhr bei freiem Eintritt zu einem Besuch ihrer Anlage im alten Stadtbahnhof (Bahnhofstraße 9) einladen. Auch ein kleiner Imbiss und Getränke stehen dort für die Gäste bereit. Mehr Infos zur Langen Nacht und den teilnehmenden Vereinen gibt es unter kurpfalzrunde.de/lange-nacht-der-modellbahn. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.10.2018