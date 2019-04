Lauf für Jedermann

Ludwigshafen.Durch eine landschaftlich reizvolle Umgebung führen der Rheingönheimer Nordic-Walking Halbmarathon über 21,2 Kilometer und die zusätzlich angebotene Zehn-Kilometer-Strecke am Samstag, 6. April. Zum nunmehr 14. Mal fällt in dem Ludwigshafener Stadtteil der Startschuss zu den Läufen für Jogger, Walker, Nordic-Walker und Wanderer.

Der Halbmarathon beginnt um 9 Uhr, die Kurzstrecke um 10 Uhr. Start und Ziel ist bei der Sporthalle an der Endstelle der Bahnlinie 6 (Hoher Weg 29). Parkplätze, Duschen und Umkleiden sind vorhanden.

Es findet keine Zeitmessung statt – „Jeder, der die Strecke bewältigt hat, soll sich als Sieger fühlen und bekommt im Ziel eine Medaille“, so die Veranstalter, die Rheingönheimer Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins (PWV) und die Turngesellschaft Frei Heil 1892 Rheingönheim. Anschließend wird gegrillt und es gibt Kaffee und Kuchen.

Das Startgeld beträgt fünf Euro inklusive Getränkeversorgung, für Kinder bis 14 Jahre zwei Euro. Die Voranmeldung ist bis Donnerstag, 4. April, per E-Mail an bernd.frosch@t-online oder unter tg-rheingoenheim.de möglich. Am Veranstaltungstag können sich die Teilnehmer zudem ab 8 Uhr vor Ort anmelden. Alle Details, Flyer und Anmeldeformulare gibt es auch auf der Homepage des PWV Rheingönheim unter pwv-rheingoenheim.de. mav

