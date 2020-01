Laut, fröhlich und trinkfest

Mannheim.Die Dropkick Murphys touren mit Frank Turner und seinen Sleeping Souls. Am Freitag, 31. Januar, 19.30 Uhr, machen sie in der Mannheimer Maimarkthalle Station. Laut, fröhlich, trinkfest: So ist die Musik der Dropkick Murphys, wenn sie zu Gitarre, Bass, Schlagzeug und keltischen Instrumenten wie Fiddle und Dudelsack greifen.

Stillstehen ist dann nicht mehr angesagt, denn nicht umsonst gelten die Bostoner als die Partykönige ihres Genres. Wenn sie dann auch noch von Stimmungsgarant Frank Turner und seiner Band begleitet werden, gibt es bei den Fans wohl kein Halten mehr. Für das Mannheimer Konzert sind noch Restkarten verfügbar; andere Auftritte der Dropkick Murphys, die dabei ihr neuestes Album „11 Short Stories Of Pain & Glory“ vorstellen, sind längst ausverkauft. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020