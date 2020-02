Laut, hart, schnell

Extrem: Napalm Death spielen in Mannheim. © Barney Green

Mannheim.Auf ihrer „Campaign For Musical Destruction“-Tour gastieren Napalm Death am Samstag, 15. Februar, in der Kolbenhalle des MS Connexion Complex in Mannheim. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Denn Napalm Death bringen Verstärkung mit: Eyehategod und Misery Index. Eröffnet wird das Konzert von Rotten Sound und Bat.

Seit 30 Jahren gibt es die Grindcore-Metaller von Napalm Death, und von ihrem Heimatort Birmingham aus sind sie weltweit auf Tour unterwegs. Die Fans feiern die Band dafür, immer an ihren musikalischen Idealen festgehalten zu haben – und sich zwar weiterentwickelt, aber nie von der ursprünglichen Soundästhetik wegbewegt zu haben. Napalm Death gelten als maßgebliche Mitentwickler des extremen Metal. sdo

