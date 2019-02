Leben einer Rock-Ikone

Graham Patrick spielt Elvis Presley. © Cofo Entertainmaint

Mannheim.„Elvis – Das Musical“ macht am Freitag, 8. Februar, 20 Uhr, im Rosengarten in Mannheim Station. Die musikalische Biographie erzählt vom Leben des King of Rock ’n’ Roll und lässt alle bedeutenden Stationen Revue passieren. Sängerinnen und Sänger, Schauspieler, Showgirls und die siebenköpfige Las Vegas Showband gestalten den Abend, der nicht nur etwas für eingefleischte Elvis-Fans ist. Es gibt noch Tickets für die Musical-Vorstellung; unter Telefon 01806/570070 kosten sie zwischen 39,90 und 83,90 Euro (jeweils plus Gebühren). sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.02.2019