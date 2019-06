Leben im Überfluss

Ludwigshafen.„Wir tun nichts. Wir reden nur schrecklich viel“, kommentiert einer der gut situierten Gäste des Sommerhauses. Er ist umgeben von privilegierten Menschen, einem Arzt, einer Ärztin, einem Rechtsanwalt, einem Fabrikaten, einem Ingenieur, einem Schriftsteller. Sie haben die Stadt verlassen, um auf dem Landhaus von Rechtsanwalt Bassow und seiner Frau Warwara den Sommer im Grünen zu verbringen. Sie haben Zeit, sie haben Geld, und sie führen ein überwiegend angenehmes, sorgenfreies Leben.

Und doch fühlen sie sich einsam und leer, wissen nicht, was sie mit ihrem Leben noch anfangen sollen, sind ermattet und ermüdet von ihren Freiheiten. Sie sehnen sich nach einer anderen Zukunft – mit mehr Sinn und mehr Liebe. Sie reden, streiten, lamentieren und diskutieren. Wie mit diesem Weltschmerz umgehen? Was für eine Realität anstreben? Wozu sich weiter hetzen und warum Ideale verfolgen? Welche Vision entwerfen? Warwara: „Dieses Abwägen, dieses Berechnen! Wir haben so eine Angst vor dem Leben! Was soll das? Wir versinken im Selbstmitleid!“

Maxim Gorki, der selbst in ärmsten Verhältnissen aufwuchs und in einer Zeit lebte, in denen die Massen in Russland unter großem Elend litten, schrieb das Theaterstück „Sommergäste“ 1904, am Vorabend der Russischen Revolution. Laut eigener Aussage wollte er „die moderne bürgerlich materialistische Intelligenz darstellen“.

Das Stück besitzt bis heute (oder gerade heute) große Aktualität, zeigt es doch eine Überflussgesellschaft, die nach dem Wie und Warum des Lebens fragt.

Regisseurin Daniela Löffner hat „Sommergäste“ für das Deutsche Theater Berlin inszeniert – am Freitag, 14. Juni, und Samstag, 15. Juni, ist es jeweils um 19 Uhr auf den Bühnen des Pfalzbaus in Ludwigshafen zu sehen. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.06.2019