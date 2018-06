Leben in der Wildnis

Anzeige

Mannheim.Ein Leben ohne die Vorzüge der modernen Welt ist für viele schwer vorstellbar. Besonders der Verzicht auf das Handy scheint für viele unmöglich. Die Mitglieder des Indian Osagen Clubs Mannheim wollen genau diese Erfahrung hautnah erleben. Seit mehr als 50 Jahren lebt der Verein nach den Grundsätzen des Wilden Westens.

Am Samstag, 30. Juni, 14 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 1. Juli, 11 bis 18 Uhr, findet auf der Maulbeerinsel in Feudenheim, Lauffener Straße 62-64, ein Tag der offenen Tür statt. Zu erleben gibt es laut Veranstalter Indianer- und Trapperlager, Spiel und Spaß für die ganze Familie und Live Country Musik von Copperhead Jack & Co. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

Mehr Infos unter: indian-osagen-club.de