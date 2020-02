Metropolregion.David Campany muss ein zweifelnder Mensch sein. Ungewöhnlich mag erscheinen, dass der Kurator der Biennale für aktuelle Fotografie selbst fast warnend auftritt mit Sätzen wie diesen: „Fotografie genießt unsere Sympathie, aber ihrer Macht und ihren Manipulationen begegnen wir mit Skepsis – zumindest sollten wir das.“ Das ist ein Satz, den man reichlich interpretieren kann – auch dahingehend, dass Fotografie eben nie das ist, was sie vorgibt zu sein: ein Abbild von Wirklichkeit. Sie kann, maximal, immer nur der stillstehende Moment eines winzigen Ausschnitts der Welt sein.

Schirmherrin Grütters

Das Motto der Biennale, die am Freitag, 21. Februar, in der Kunsthalle Mannheim unter anderen mit Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) feierlich eröffnet werden wird, bringt das vielleicht zum Ausdruck: „The Lives and Loves of Images“ – Leben und Liebe der Bilder, wobei mit dem Leben eben schon der individuelle Blick, der Kontext als das Werk verändernde Faktoren hineingedacht werden.

Das Festival mit seinen sechs Ausstellungsplaneten in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg steht unter der Schirmherrschaft von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Es will aufzeigen, so teilt es selbst mit, „wie die Fotografie zum Symbol für die Extreme unserer Gesellschaft wurde“. Campany widme sich in seinem Konzept den widersprüchlichen Gefühlen, die Fotografie in uns auslösen kann – von leidenschaftlicher Zuneigung bis starker Skepsis.

Gezeigt werden also in sechs Ausstellungen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg zeitgenössische, aber auch historische Arbeiten von rund 70 internationalen Künstlerinnen und Künstlern sowie Fotografinnen und Fotografen.

Möglichst viele Aspekte

In einer bereits laufenden, hochkarätig besetzten Reihe im Psychologischen Institut der Universität Heidelberg wird auch das Verhältnis von Fotografie und Wissenschaft diskutiert – vier der acht Veranstaltungen sind bereits seit Mitte Januar gelaufen, aber am 5. März steht Teil sechs an: Astronomie. Es geht dabei um den Venustransit, der in 250 Jahren nur viermal stattfindet und bereits 1874 erstmals mit einem sogenannten „fotografischen Revolver“, der Aufnahmen von bewegten Objekten erlaubt, festgehalten wurde. Dabei wird die Frage nach dem Verhältnis zwischen historischer und zeitgenössischer Fotografie und Wissensproduktion gestellt.

Kurator Campany geht es ganz offensichtlich um möglichst viele Aspekte der fotografischen Kunst oder eben auch nicht Kunst, denn das Fotografieren etwa des beschriebenen Venustransits kann ja allenfalls als Kunst im Sinne des Handwerks verstanden werden.

Campany würde auch Kinder in Fotografie unterrichten und ihnen „beibringen, sie zu schätzen und zu genießen“, wie er sagt. Er würde, hier wieder ganz der Skeptiker, dabei aber auch vor den Tricks, Unwahrheiten und Ablenkungen der Fotografie warnen, sagt er. Die kritische Befragung von Bildern sei „eine politische Angelegenheit, aber auch ein großes Vergnügen“.

Ausgangspunkt ist also die Annahme: „Die Wirklichkeit ist niemals normal“, wie Campany sich ausdrückt, und weiter: „Und ich glaube auch nicht, dass Fotos sie jemals auf normale Art und Weise abbilden. Wie könnten sie auch? Die Wirklichkeit ist so viel komplizierter als jedes Bild von ihr.“

Wilhelm-Hack-Museum

In diesen Kontext passt die Schau „When Images Collide“ im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum bestens. Sie betrachtet die Kunst nicht isoliert, sondern als Teil einer Darstellung von Wirklichkeit. Fotografie habe stets bemerkenswerte Einzelbilder hervorgebracht, heißt es über die Schau, „aber im Grunde ist sie ein Kombinationsmedium.“

Um größere und komplexere Aussagen über die Welt zu treffen, würden Fotografien zusammengeführt: zu Serien, Archiven, Sammlungen, Alben, Abfolgen, Sequenzen, Geschichten oder – das Modewort der Saison 2019/20 – Narrativen, also Erzählungen.

Als die visuelle Kultur vom bedruckten Papier beherrscht worden sei, hätten die Beziehungen zwischen den Bildern fixiert werden können, so die Biennale. Im Alltag des Bildschirm- und Internetzeitalters erlebten wir Bilder oft eher wie Montagen und Collagen: „fragmentarisch, multidirektional und verschoben“. Zusammenhänge, die auf mögliche Bedeutungen verweisen, aber auch von Aussagen und Festlegungen ablenken.

Schirmherrin Monika Grütters, die ja Staatsministerin für Kultur und Medien ist, weist auch auf die Ausnahmerolle der Fotografie hin: „Angesichts der überwältigenden Bilderflut, mit der wir täglich konfrontiert werden, kommt der Fotokunst eine besondere Bedeutung zu“, wird Grütters in einer Mitteilung zitiert. Fotokunst hinterfrage unsere Bildkultur und öffne uns die Augen „mit einem ganz eigenen, sehr differenzierten Blick auf die Welt“, so Grütters.

FIP und Zephyr

Dieser differenzierte Blick, von dem die Kulturstaatsministerin spricht, hat freilich immer wieder auch zu Ikonisierungen geführt, dazu also, dass aus einem Bild etwas Allgemeingültiges wird, eine Art Kult- oder Heiligenbild. „Reconsidering Icons“, also das Nochmals-Überdenken von ikonischen Bildern, steht im Zentrum der Ausstellung im Forum Internationale Photographie (FIP) & Zephyr – Raum für Fotografie in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen.

Das ikonische Bild sei uns „als Phänomen wohlbekannt“, sagt die Biennale über die Schau, „Zeitungen und Nachrichten-Portale würden Fotos regelmäßig als „ikonisch“ bezeichnen. Es geht hier also auch um die inflationäre Verwendung des Begriffs und der Lust danach, Ikonisierung zu betreiben. „Wenn ein Foto tatsächlich bekannt wird, dauert es nicht lange, bis Nachrichtenkanäle daraus Profit schlagen, indem sie diese Bekanntheit in weiteren Artikeln thematisieren, die nur dazu dienen, die Reichweite und kulturelle Wirkmacht des Bildes noch zu steigern. Es entstehen eine Echokammer der Bilder und ein Spiegelsaal“, so ein Begleittext.

