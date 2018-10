Mannheim.Historische Prunkräume und die schönen Künste: Zwei Führungen thematisieren am Wochenende die Glanzzeit des Mannheimer Schlosses.

„Das Leben bei Hofe – Eine lebendige Kostümführung“ heißt das Motto am Samstag, 20. Oktober, um 14.30 Uhr, bei einer Führung für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Es ist eine lebendige Reise in die Jahre, als das kurfürstliche Paar Carl Theodor und Elisabeth Augusta hier residierte – und später Napoleons Adoptivtochter Stéphanie de Beauharnais, die verwitwete badische Großherzogin.

Ein Mitglied des Hofes im historischen Kostüm begleitet in die wieder eingerichteten Prunkräume – mitten hinein in die Geschichte.

„Hier schwimmt man in den Wollüsten der Musik – Musik und Theater bei Hofe“ stehen am Sonntag, 21. Oktober, um 14.30 Uhr, im Mittelpunkt. Vom Hoftheater und der italienischen Opera seria bis hin zum Deutschen Nationaltheater – die weithin bekannte Kulturblüte wirkte bis in die Zeit der Großherzogin Stéphanie von Baden.

Beim Rundgang werden auch Orte der Musik und des Theaters außerhalb des Schlosses besucht. Preise und Anmeldung (erforderlich) unter Service Center Telefon 06221/65 88 80. mai

