Lebensfreude im Liedformat

Hockenheim.Ob in der Scala in Mailand oder beim Papst beim Weihnachtskonzert im Vatikan: Wo „The Original USA Gospel Singers & Band“ auftreten, reißen sie ihr Publikum mit ihrem Gesang, ihrer Musik und ihrer Bühnenpräsenz mit. Das soll am Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle nicht anders sein, wenn das Ensemble nach 15 Jahren wieder hier gastiert.

Mit Live-Band und großer Licht- und Bühnenshow bringt die afroamerikanische Gospel-Gruppe das ursprüngliche Gefühl der Gospel-Kultur authentisch nahe und erzählt deren Geschichte. Von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland.

Das Ensemble umfasst ausgewählte Spitzensänger, hervorragende Solisten und Musiker, die in einem zweistündigen Programm all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude, heißt es in der Ankündigung.

Zum Ende des Konzerts werden „The Original USA Gospel Singers & Band“ vom Chor „kreuz & quer“ der Evangelischen Stadtkirche Hockenheim unter Leitung von Kantor Samuel Cho begleitet. müm

Info: Karten kosten im Vorverkauf 29 bis 39 Euro, an der Abendkasse je 1,50 mehr.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019