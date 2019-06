Leckerbissenvom Truck

Mannheim.Ob Burger, Sandwiches, Kartoffelspeisen oder Salate – egal, ob vegetarisch, vegan oder Vollfleisch – am Wochenende gibt es auf dem Street Food Festival an der SAP Arena für jeden etwas Leckeres im Angebot. Am Samstag, 15. Juni, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 16. Juni, von 12 bis 20 Uhr versorgen zahlreiche Essensstände auf Rädern die Gäste mit frisch zubereiteten Spezialitäten. Aus ganz Deutschland kommen die Anbieter mit ihren Trucks nach Mannheim gefahren, um ein umfassendes Angebot zu schaffen. Das Festival bietet auch allerlei für kleine Gäste: Kinderschminken und eine Hüpfburg gehören natürlich dazu.

Street Food Festival eignen sich besondern gut, um neue Köstlichkeiten zu probieren und kennenzulernen. Für das gemeinsame Naschen und Austauschen sind Sitzmöglichkeiten gegeben. Der Eintritt ist frei. jeb

