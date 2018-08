Leckeres aus Küche und Keller

Anzeige

Erpolzheim.Zu einer reichhaltigen Bandbreite hausgemachter Leckereien sowie ausgewählten hiesigen Tropfen laden neun Ausschankstellen bei der Erpolzheimer Weinkerwe ein, die von Freitag bis Dienstag, 17. bis 21. August, in dem Pfälzer Ort gefeiert wird. Außerdem gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Livemusik der verschiedensten Stilrichtungen.

Am Sonntag, 10 Uhr, findet zudem ein Kerwegottesdienst mit Pfälzer Mundartpredigt statt. Die kleinen Besucher können sich unter anderem auf Karussellfahrten auf dem Kerweplatz freuen. Die Kerweeröffnung mit dem Ortsbürgermeister sowie der Erpolzheimer Weinprinzessin Dorothea I. und ihrem Hofstaat findet am Freitag, 19 Uhr, am Bürgerhaus statt. mav