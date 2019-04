Leicht verdauliche Musikhäppchen

Heidelberg.Rigmor Gustafsson entspricht so gar nicht den Klischees, die man hierzulande gerne mit Jazz aus Skandinavien verbindet. Die Musik der schwedischen Sängerin klingt nicht kühl – sie wirkt vielmehr durch ihre quirlige rhythmische Leichtigkeit.

Am Samstag, 6. April, 20 Uhr, stellt Gustafsson im Karlstorbahnhof Heidelberg ihr neues ACT-Album „Come Home“ vor. Darauf interpretiert sie neben eigenen Stücken Popsongs wie „Twist In My Sobriety“ (Tanita Tikaram) und „Big Yellow Taxi (Joni Mitchell). Sie tut dies auf ihre Art: kultiviert, gepflegt, gefällig – manchmal aber auch etwas zu leicht verdaulich.

Oft versteckt sie ihre Klasse hinter einer Fassade der Konventionen. Intensität gewinnt ihre Darbietung durch das Zusammenspiel mit ihren Mitmusikern: Jonas Östholm (Piano), Martin Höper (Bass), Chris Montgomery (Schlagzeug). Da ist live einiges möglich. gespi

Info: Samstag, 6. April, 20 Uhr, Karlstorbahnhof Heidelberg. Eintritt: 21 Euro (Abendkassenpreis).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019