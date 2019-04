Leichte Muse erklingt für Kinderhospiz

Mannheim.Es sind Titel, die jeder mag, die jeder kennt: „Wenn ich einmal reich wär!“ aus dem „Zigeunerbaron“, „Reich mir die Hand mein Leben“ aus „Don Giovanni“ oder „Habanera“ aus „Carmen“ – beliebte Melodien erklingen bei einem besonderen Konzert am Samstag, 27. April. Dazu gastiert das vom „Café-Concert“ im Nationaltheater bekannte Salonorchester „Salonissimo“ mit Gesangssolisten ab 19.30 Uhr in der Christuskirche – für einen guten Zweck.

Schirmherr Scheuermann

Initiiert hat das Benefizkonzert der Projektentwickler Egon Scheuermann, der die Schirmherrschaft übernahm. Zuletzt hatte er an Heiligabend ein Konzert für die Bewohner des Pauline-Maier-Hauses organisiert. „Damals kam mir die Idee, auch etwas für krebskranke Kinder zu tun – denn die sind am schlimmsten ’dran“, so Scheuermann.

Er konnte das Salonorchester „Salonissimo“ dafür gewinnen, geleitet von Frank Ringleb (Kontrabass), seit 1987 Orchestermusiker am Nationaltheater Mannheim und vorher im Gewandhausorchester Leipzig. Auch die Gesangssolisten Heike-Theresa Terjung (Mezzosopran), Karsten Mewes (Bariton), Eunju Kwon (Sopran) und Jongmin Yoon (Bassbariton) sagten gerne zu.

„30 Jahre Salonissimo – unsere schönsten Konzerterlebnisse“ lautet das Motto des Abends mit unterhaltsamer Klassik, berühmten Wiener Melodien sowie Arien und Duetten aus Oper und Operette. Es geht los mit der Ouvertüre aus „Kalif von Bagdad“. Die Arie des „Prosa“ aus Verdis „Don Carlos“ darf nicht fehlen, die „Leporello-Arie“ aus „Don Giovanni“, „I feel pretty“ von Leonard Bernstein, der „Spährenklänge-Walzer“ von Strauß, eine flotte Strauß-Polka, ein Medley aus Musicals von Andrew Lloyd Webber und Melodien von Peter Kreuder wie „Musik, Musik, Musik“.

Heike-Theresa Terjung erhebt schließlich ihre Stimme zu „Nehmt meinen Dank ihr holden Gönner“ von Mozart – das könnte dann zu Scheuermann passen, denn der sozial vielfältig engagierte Unternehmer trägt alle Kosten. Er will mit dem Erlös des Konzerts dem ökumenischen, ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Clara“ helfen, der von Caritas und Diakonie gemeinsam getragen wird und auf Spenden angewiesen ist.

Er begleitet Kinder und Jugendliche mit chronischer oder schwerer Erkrankung in der letzten Lebensphase. Zugleich betreut er deren Eltern und Geschwister. „Clara“ hilft aber auch Kindern nach Verlust schwer erkrankter Elternteile in ihrer Trauer.

Eintrittskarten gibt es für 19 Euro beim „MM“-Kundenforum in P 3 (Fressgasse), aber auch im Haus der Evangelischen Kirche Mannheim, M 1, sowie bei der Buchhandlung Waldkirch in der Hauptstraße Feudenheim.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019