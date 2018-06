Leidenschaftlicher Kampf um die Liebe

Anzeige

Das Orchester des Pfalztheaters Kaiserslautern wird geleitet von Rodrigo Tomillo. Die Sopranistin Andiswa Makana verkörpert Soleá, Rafael wird vom Tenor Antonio Carlos Moreno gespielt. Der Bariton Daniel de Vicente übernimmt die Rolle des Juanillo.

Der Komponist der Oper, Manuel Penella Moreno, ist in Deutschland wenig bekannt. Dabei schrieb er rund 80 Bühnenwerke und zahlreiche populäre Lieder. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörte er zu einer Gruppe von Komponisten, die sich einer spanischen Musiktradition verpflichtet fühlten. Sie schlossen sich der musikalischen Moderne Europas, insbesondere dem in Spanien häufig beachteten französischen Impressionismus, nicht an.

Penellas Werk „El Gato Montés“ entspricht trotz seiner vorsichtigen Distanz zur europäischen Moderne des 20. Jahrhunderts stilistisch einer klassischen Oper. Das schließt musikalische Anleihen an spanische Rhythmen allerdings nicht aus. Elemente des Pasodoble und die andalusische Mundart sind für seine Musik durchaus prägend.

