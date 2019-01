Leise Töne eines Virtuosen

Ludwigshafen.Er gilt als Ausnahmepianist, und er kommt nach Ludwigshafen, und zwar am Dienstag, 22. Januar, um 20 Uhr, ins BASF-Feierabendhaus: Arcadi Volodos. Viele sehen den 46-jährigen Russen als einen der begabtesten Pianisten seiner Generation. Im Alter von 25 Jahren feierte der in Leningrad geborene Volodos mit hochvirtuosen Transkriptionen seinen Durchbruch.

Doch nach einer Vielzahl an Tourneen wurde es ruhiger um den Pianisten. Er ist aus dem belebten Paris nach Spanien aufs Land gezogen und hat die Anzahl seiner Konzerte drastisch reduziert. In Ländern, in denen er sich nicht wohlfühlt, tritt er nicht mehr auf, etwa in den Vereinigten Staaten. „Die Standardisierung in den USA ist unerträglich. In dieser Sterilität hat man keine Erinnerungen“, sagte Volodos dem Fachmagazin „Concerti“. „Ich bin auf einer Amerikatour fast verrückt geworden: 15 Konzerte, 30 Flüge – und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass ich nicht wegkam aus der Stadt.“

Mit der Rückkehr auf die großen Konzertbühnen schlägt Volodos ein neues Kapitel seiner Karriere auf. Aber: Statt gewaltiger Tastendonner bevorzugt er inzwischen leise, lyrische Töne.

Bereits zwei Tage zuvor kommt eine noch jüngere Generation zu ihrem Recht: Die Künstler haben bereits eine Solokarriere hinter sich und lehren an der Musikhochschule Mannheim, um ihr Wissen und Können an die nächste Generation der Musiktalente weiterzugeben: Die Violinistin Viviane Hagner, die schon als 13-Jährige mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter Zubin Mehta debütierte, und der Cellist István Várdai, der vor fünf Jahren den Ersten Preis beim ARD-Wettbewerb München gewann.

BASF-Gesellschaftshaus

Am Sonntag, 20. Januar, treten Hagner und Várdai mit Rudolf Meister am Klavier auf, um 11 Uhr im BASF-Gesellschaftshaus in Ludwigshafen. Auf dem Programm stehen Beethovens Sonate für Klavier und Violoncello Nr. 5 D-Dur op. 102/2, Schuberts Fantasie für Violine und Klavier C-Dur D 934 sowie Brahms’ großartiges Klaviertrio H-Dur op. 8. sba

