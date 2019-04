Lenz wird eingeläutet

Worms/Frankenthal.Die Pflanzen leuchten in frischem Grün und allerorten streben Knospen danach, ihre bunte Pracht zu enthüllen, kurz: der Frühling hält Einzug! Passend dazu wird in Worms am 6. und 7. April ein Aktionswochenende samt verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet.

Bei „Worms blüht auf“ kleiden zahlreiche Floristen, Gartenbaubetriebe und Kunsthandwerker die Innenstadt in ein frühlingshaftes Ornat. Die Besucher erwarten dabei Rabattaktionen, die neueste Frühjahrsmode und Schmucktrends. Die kleinen Gäste können sich auf Spiel und Spaß in der Lutheranlage freuen. Überdies informieren lokale Autohäuser auf dem Marktplatz über aktuelle Modelle, und in den Einkaufsstraßen laden gastronomische Stande mit Secco, Wein und Bier zu einer genussvollen Pause ein.

Für fröhliche Farben sorgt auch die Abteilung Grünflächen und Gewässer der Stadt zusammen mit den städtischen Gärtnern des Entsorgungs- und Baubetriebs: Allein entlang der Anlage am Adenauerring werden insgesamt 6800 Stiefmütterchen, Ranunkeln, Goldlack und Wolfsmilch gepflanzt. Ebenso schmücken über 1500 Pflanzen 33 Pflanzkästen vom Bahnhof bis zur Kämmererstraße. Im Rahmen des Wettbewerbs um die „Goldene Blüte“ werden außerdem die schönsten begrünten Flächen und Dekorationen ausgezeichnet. „Worms blüht auf“ begrüßt seine Gäste am Samstag während der normalen Ladenöffnungszeiten und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Auch in Frankenthal wird der Lenz willkommen geheißen: Von Freitag, 5. April, bis Sonntag, 14. April, findet auf dem Festplatz an der Benderstraße der Frankenthaler Frühlingsmarkt statt. Insgesamt 35 Fahr- und Spielgeschäfte sowie Anbieter kulinarischer Spezialitäten bieten ein Programm für Groß und Klein. Neu mit dabei ist die 1. Frühlingswiesen mit Festzelt und Livemusik.

Oberbürgermeister Martin Hebich eröffnet den Frühjahrsmarkt am Freitag, 5. April, um 17 Uhr im Pfalzdorf der Schaustellerfamilie Bernd Nickel mit dem Fassbieranstich. Am Donnerstag, 11. April, steht ein Familientag mit ermäßigten Preisen auf dem Programm. Wer den Besuch des Familientags mit einem Stadtbummel verbinden will, dem bietet sich dazu am 7. April eine besondere Gelegenheit – dann öffnen die Einzelhändler zwischen 13 und 18 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ihre Geschäfte. Am Freitag, 12. April, erleuchtet gegen 21 Uhr ein Brillantfeuerwerk den Himmel über dem Festplatz. mav

