Lesetheater über Individualität

Mannheim.Am Samstag, 19. Oktober, 11 Uhr, erzählt Autorin Barbara Steinitz Kindern ab fünf Jahren eine Geschichte über Individualität – und zwar in Form eines musikalischen Lesetheaters. Die Protagonistin ist Leonora. Sie wird schräg angeguckt, weil sie sich von Joschka und ihren Hunden unterscheidet. Der Eintritt im Dalberghaus (N 3, 4) ist mit einem Gutschein des Mannheimer Familienpasses kostenlos, sonst beträgt der Familienpreis 5 Euro. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0621/293 89 25 oder per Mail an stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de. blu

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019