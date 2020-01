Lesung für Kinder: „Sausewind“

Mannheim.Am Samstag, 1. Februar, um 11 Uhr liest die Autorin Vanessa Weil in der Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus aus ihrer illustrierten Kurzgeschichte „Sausewind – Die Geschichte eines Ahornblatts“. Das Buch soll „daran erinnern, was wichtig ist“. Vanessa Weils Leben wurde 2015 durch eine Krebserkrankung auf den Kopf gestellt. Sie erinnerte sich an Erzählungen aus ihrer Jugend und beschloss, ihnen in „Sausewind“ Leben zu verleihen. Vera Knecht zeichnete die Illustrationen zur Geschichte. Der Erlös des Buchs geht an ein Hilfsprojekt für krebskranke Kinder. Im Rahmen der Lesung können Kinder unter anderem ihren eigenen „Sausewind“ basteln. Der Eintritt ist frei. julb

