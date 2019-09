Lesung in der Sternwarte: Flucht und Vertreibung

Mannheim.Flucht und Vertreibung waren im Winter 1944/1945 das Schicksal von Millionen von Menschen. Dem Verlust der Heimat folgte der Neuanfang an unbekannten Orten, die wiederum zur Heimat werden konnten. „Nachkrieg und die Trümmer von Ostpreußen“ ist eines der spannendsten Bücher, die in den letzten Jahren zu diesem Thema veröffentlicht wurden. Der vielfach ausgezeichnete Autor und Übersetzer Klaus-Jürgen Liedtke, der aus Tagebuchaufzeichnungen zweier Onkel, dazu Briefen, Erzählungen, Reisenotizen und essayistischen Reflexionen seine Geschichte im Kleinstformat zusammengestellt hat, kommt jetzt nach Mannheim. Auf Einladung der Mannheimer Literaturinitiative „LeseZeichen“ unter Leitung von Helen Heberer und Raimund Gründler kommt er zu einer Lesung in die Alte Sternwarte im Quadrat A 4,6 am Montag, 30. September, 18 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Karten bei Bücher Bender oder an der Abendkasse. Reservierungen sind möglich unter info@lesezeichen-mannheim.de. pwr (Bild: Prosswitz)

