Lesung mit Mazura

Mannheim.Opern- und Konzertsänger Franz Mazura wird im April 95 Jahre alt. Dies nimmt er zum Anlass, (zum wiederholten Male) an seine alte Wirkstätte, das Nationaltheater Mannheim, zurückzukehren – und zwar in den „Musiksalon“.

Dort findet am Samstag, 23. März, um 15 Uhr eine szenische Lesung von Arthur Schnitzlers „Leutnant Gustl“ statt, der sich nach einer Beleidigung durch einen Bäckermeister in seiner Ehre verletzte sieht und deshalb einen Selbstmord für den nächsten Morgen plant. Begleitet wird Mazura vom Humboldt-Quartett rund um SWR-Symphonieorchester-Geigerin Ines Then-Bergh, dem Pianisten Manfred Kratzer und Jan Henning am Kunstharmonium. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019