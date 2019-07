Lesung und Kinoabend

Worms.Während auf der Hauptbühne am Wormser Dom sich die Nibelungen in der „Überwältigung“ weiter abmühen, gibt es jede Menge Termine im kulturellen Rahmenprogramm. Dazu zählen die Ausstellungen „Backstage“ (Heylsschlösschen, Eintritt frei) sowie „Europawerk – Europakreuz – Weltbilder“ (Museum Heylshof, Eintritt: 3,50 Euro), ein Vortrag im Wormser Kulturzentrum zu „Neues aus der Nibelungenforschung (Do, 25.7., 18-20 Uhr, Eintritt frei), das Sommernachtskino mit Filmen von Ursula Strauss (Do, 25.7., 20.15-22 Uhr, Remise Schloss Herrnsheim, Eintritt: 8 bzw. 12 Euro) sowie die Werkstattgespräche zu „Überwältigung“ (Fr, 26.7., 18-20 Uhr, Museum Heylshof). Der Schauspieler David Bennent lädt außerdem zu einem Tschechow-Abend ins Wormser Theater ein (Fr, 26.7., 20-22 Uhr, Eintritt: 17 Euro). sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019