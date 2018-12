Lesung und Orgelkonzert

Mannheim.Wer nach dem Einkaufen in den Mannheimer Quadraten seinen Weg zur Christuskirche am Werderplatz lenkt, kann den Tag dort stimmungsvoll vorweihnachtlich ausklingen lassen. „Christuskirche im Kerzenschein“ nennt sich das Programm, das an den kommenden zwei Samstagen (8. und 15. Dezember) jeweils um 18.30 Uhr dort stattfindet und aus einem Wechsel von Lesung und Orgelmusik besteht. Im Anschluss versammeln sich die Besucher auf dem Vorplatz mit dem großen Weihnachtsbaum und können zur Musik des Posaunenchors Feudenheim Glühwein und Weihnachtsplätzchen genießen.

Am Sonntag, 9. Dezember, lädt die Christuskirche zum Internationalen Orgelkonzert 5 ein; Carmenio Ferrulli spielt Werke von Mendelssohn, Brahms, Vierne und Reger (Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 6 Euro, Karten können unter 0621/41 22 76 vorbestellt werden). sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018