Lichterglanz in Ortsmitte

Alt-/Neulußheim.Nicht nur in der Großen Kreisstadt Hockenheim stimmen Lichterzauber und Glühweinduft schon vor dem ersten Advent aufs Fest der Feste ein. Auch in Altlußheim und Neulußheim finden die Weihnachtsmärkte am Samstag, 1. Dezember, in der jeweiligen Ortsmitte statt.

In Neulußheim bilden die alten Schulhäuser die malerische Kulisse für die Budenstadt, die um 12 Uhr zum Glockenspiel des Turmuhrenmuseums eröffnet wird. Zur gleichen Zeit geht es auch in Altlußheim rund um den Rathausplatz los. In beiden Gemeinden sorgen Vereine und Schulen fürs Bühnenprogramm. müm

