Lichterglanz sogar mitten im Wald

Deidesheim.Fachwerkidylle und abgeschiedene Waldlichtungen, große Festplätze und malerische Winkel – die mehr als 60 Weihnachtsmärkte in den Städten und Dörfern der Pfalz nutzen auch in diesem Jahr das unterschiedliche Ambiente ihrer Standorte.

Sogar mitten im Forst hat die romantische Waldweihnacht längst Einzug gehalten. Da müssen die Besucher mancherorts jedoch auch ein paar Meter (oder gar Kilometer) zu den kulinarischen und künstlerischen Angeboten laufen. So liegt das bewirtschaftete Naturfreundehaus Kohlbachtal mit seinem Weihnachtsdorf etwa eine halbe Stunde Fußweg vom Parkplatz am Helmbachweiher nahe dem Elmsteiner Tal entfernt (30. November bis 2. Dezember).

Nicht ganz so weit weg von den Parkplätzen im Dorf wird der Weihnachts-Waldbasar in Dudenhofen aufgebaut. Er dauert am 16. Dezember von 10 bis 16 Uhr auch nur sechs Stunden – die Aufstellung der Hütten und Buden von 75 Teilnehmern nimmt sicherlich mehr Zeit in Anspruch.

Ins Grüne zur „Romantischen Waldweihnacht“ geht es am 15./16. Dezember auch in Weisenheim am Sand, und gar mitten im Zentrum des Pfälzerwaldes befinden sich die Besucher bei der gleichnamigen Waldweihnacht am Haus der Nachhaltigkeit am 15./16. Dezember in Johanniskreuz. Dorthin verkehren von Neustadt und Lambrecht aus Shuttle-Busse.

Nicht waldmächtig, aber romantisch sind andere Märkte wie der neue Adventsmarkt im Kräutergarten Klostermühle in Edenkoben (8./9. und 15./16. Dezember von 11 bis 20 Uhr). Alte Gemäuer in idyllischen Höfen als Ambiente – das gilt auch für den internationalen „Weihnachtsmarkt der Kunigunde“ in Neustadt (26. November bis 23. Dezember). Die Markt-Organisatoren im Burgdorf Neuleiningen (1./2. und 8./9. Dezember) nutzen die alten Bauten ihrer Vorfahren ebenfalls für einen Markt der besonderen Art: Dort wird das ganze Dorf zur Kulisse und bringt auch mittelalterliche Nachtwächter auf die Beine.

Der Deidesheimer Markt mit Kunsthandwerk an den Advents-Wochenenden ist als einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands bekannt. Der ebenfalls bis 20. Dezember dauernde Thomas-Nast-Nikolausmarkt in Landau, der Weihnachts- und Neujahrsmarkt zwischen Kaiserdom und Altpörtel in Speyer (er dauert vom 26. November bis 6. Januar von allen Pfälzer Märkten am längsten), der „Dürkheimer Advent“ (30. November bis 23. Dezember) oder der „Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter“ in Haßloch (30. November bis 23. Dezember) sind zum Teil nur an den Wochenenden geöffnet, setzen aber auf jeden Fall besondere Akzente.

In Weidenthal bereitet man sich derweil schon auf das „Knutfest“ am 6. Januar vor – die Weltmeisterschaft im Weit- und Hochwerfen von ausgedienten Christbäumen. rs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018