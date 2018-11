Lichtermeer in den Parks

Mannheim.Die kommenden Tage stehen im Luisenpark und im Herzogenriedpark ganz im Zeichen der St.-Martinsumzüge und des Martinsspiels.

Die traditionell im westlichen Kulturkreis verwurzelten Feste werden im Luisenpark jedes Jahr gefeiert. Eingeladen sind alle Menschen, mitzumachen. Auch der St.-Martins-Umzug gehört dazu, und hier kommen vor allem die jüngsten Mannheimer begeistert in die Parks geströmt, um sich im Laternentragen und Singen zu üben.

Hunderte von Lichtern ziehen so durch die Parks und der Anblick der vielen Kinder in der Nacht gehört sicher zu den rührendsten Momenten im Jahr. Diese christliche Zeremonie findet zu Ehren des römischen Soldaten Martin statt, der von seinem Sold immer nur so viel behielt, wie er zum Überleben brauchte und den Rest an die Armen verteilte. Als er eines Wintertages seinen Mantel zerteilte, um einem frierenden Bettler zu helfen, landete er wegen Beschädigung militärischen Eigentums drei Tage im Gefängnis. Später wurde er für seine beispiellose Nächstenliebe heiliggesprochen.

Seit mehr als 1600 Jahren wird dem Heiligen Martin wegen seiner Güte und Barmherzigkeit am 11. November, dem Datum seiner einstigen Beisetzung, mit einer Lichterprozession gedacht. In den Luisenpark kommt der barmherzige Soldat hoch zu Ross, um die Züge der kleinen und großen Laternenträger anzuführen. Das Ganze findet am Sonntag, 11. November, von 17.30 bis 19 Uhr statt.

Auch im Herzogenriedpark führt St. Martin wieder die Züge der kleinen und großen Laternenträger an. Sie beginnen im Herzogenriedpark um 16.30 mit dem Martinsspiel in der Konzertmuschel. Danach startet der Umzug gegen 17 Uhr und zieht sich von der Konzertmuschel aus durch den herbstlichen Park bis zum Haupteingang vor.

Weitere Veranstaltung im Luisenpark ist etwa der Workshop zu den Heilpflanzen. Am Freitag, 9. November, gibt es eine Führung von 15.30 bis 17.30 Uhr durch den Heilpflanzengarten. Wie man seinem Immunsystem helfen kann immun gegen Erkältungen und Co. zu werden, wird in dem Workshop erklärt. Und am Samstag, 10. November, findet von 17 bis 23 Uhr der Nachtkonsum in der Festhalle Baumhain im Luisenpark statt. Es handelt sich um einen Nachtflohmarkt mit Livemusik. red

