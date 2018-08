Liebe, Krieg und die Schule des Betrachtens und Sehens

Anzeige

Ludwigshafen.Es ist der große Slogan der Friedensbewegung, und das Wilhelm-Hack-Museum widmet ihm nun eine Kabinettausstellung: „Make Love Not War!“ Es ging damals, vor 50 Jahren, nicht nur um Frieden, sondern um verkrustete Strukturen überhaupt.

„Angeprangert wurden das verstaubte Hochschulwesen sowie die verhärteten Gesellschaftsstrukturen der damaligen Bundesrepublik. Die Große Koalition unter Kanzler Kurt Georg Kiesinger kannte keine nennenswerte parlamentarische Opposition und provozierte eine außerparlamentarische. Der studentische Protest richtete sich gegen die fehlende Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, die weltweite atomare Aufrüstung und den Vietnamkrieg. Der politische Ausbruch aus den bürgerlichen Zwängen der Nachkriegszeit wurde begleitet von einer sexuellen Revolution.

Zu den Ausstellungen Sammlungsschau: „Bild und Blick – Sehen in der Kunst“. 11. August 2018 bis 7. Juli 2019.

„Bild und Blick – Sehen in der Kunst“. 11. August 2018 bis 7. Juli 2019. Kabinettstücke: „Make Love not War“ 11. August bis 18. November.

„Make Love not War“ 11. August bis 18. November. Eröffnung: für beide Ausstellungen: Freitag, 10. August 2018, 18 Uhr.

für beide Ausstellungen: Freitag, 10. August 2018, 18 Uhr. Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa, So & Feiertage 10-18 Uhr. Weitere Infos im Netz:

Weitereim Netz: wilhelmhack.museum

Die – nicht zuletzt durch die Antibaby-Pille – gewonnene Selbstbestimmung führt zu einem neuen Bild der Frau: kess, sexy, spannend und ziemlich frech.“ So fasst es das Haus am Hans-Klüber-Platz zumindest zusammen. Gezeigt werden Werke von Künstlern wie Hans Peter Alvermann, KP Brehmer, Siegfried Neuenhausen, Gerhard Richter, und natürlich auch Klaus Staeck oder Wolf Vostell. Die Schau eröffnet am Freitag, 10. August, um 18 Uhr und läuft danach bis 18. November.