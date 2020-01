Liebe, Tod und Häppchen

Schifferstadt.Zur literarischen Weinprobe für Schauspieler und Publikum lädt die Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises am Sonntag, 26. Januar, in Schifferstadt ein.

Unter dem Titel „Kellersequenz“ findet die Traditionsveranstaltung von 17 bis 20 Uhr im Salischen Hof (Burgstraße 12-14) statt. Das Zweipersonenstück mit Emmerich Pilz und Günter Weißkopf ist Komödie, Tragödie und Weinprobe in einem – die Geschichte zweier ungleicher Brüder handelt von Schuld und Vergebung, von Eifersucht und Verrat, von Liebe und Tod. Die sechs Weine, die in der Spielhandlung in Erscheinung treten, werden zugleich auch den Zuschauern ausgeschenkt. Dazu gibt es kleine Köstlichkeiten aus der Küche des Salischen Hofes.

Die Teilnahme kostet einschließlich Weinprobe und Häppchen 36 Euro und ist nur nach Anmeldung möglich. Diese erfolgt unter vhs-rpk.de sowie bei der Stadtverwaltung Schifferstadt unter Tel. 06235/44-302 oder -305. Die Kursnummer ist E204100S01. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020