Liebesmärchen aus aller Welt

Mannheim.Märchen – eine Faszination, die alle Generationen, egal ob jung oder alt, in ihren Bann zieht. Heutzutage fehlt es leider oft an Zeit. Doch Orte wie das Märchenhaus in Seckenheim bieten die perfekte Möglichkeit, wieder einmal in Ruhe in Sagen und Märchen eintauchen zu können. Am Dienstag, 9. April, um 20 Uhr, laden Doris Schneider und Angelika Schmucker zu einem Märchenabend mit dem Titel „Von dem Burschen, der die Tochter im Winkel freite“ ein. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr und es ist ein Eintritt von zehn Euro zu entrichten. Des weiteren wird um vorherige Reservierungen gebeten. ate

