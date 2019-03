Lieder in der Werkstatt

Mannheim.Sie wurde 2016 entwickelt, fand 2018 zum zweiten Mal erfolgreich statt und ist nun, am Freitag, 29. März, um 19 Uhr im Museum Zeughaus C 5 (Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim) erneut zu hören: die Werkstatt Lied.

Genau genommen handelt es sich um eine Wiederholung, und zwar des Werkstattkonzerts „Darum lasst uns alles wagen“ mit den Uraufführungen der Werkstatt Lied 2018; ergänzt wird das Ganze um ein thematisch passendes klassisches Repertoire.

Ideengeberin des Werkstatt-Projekts ist Barbara Baun, die an der Mannheimer Musikhochschule die Liedklasse leitet. Schülerinnern und Schüler der AG Neue Musik am Leininger-Gymnasium Grünstadt schreiben lyrische Texte, die dann Studierenden der Kompositionsklasse von Sidney Corbett, ebenfalls von der Mannheimer Musikhochschule, vorgelegt werden und die hieraus Vorlagen für Liedkompositionen auswählen. Studierende und Absolventen von Bauns Liedklasse studieren die Kompositionen ein und führen sie im Werkstattkonzert schließlich vor. sba

