Lieder transportieren lyrische Botschaften

Sängerin mit prägnanter Stimme: Dota Kehr. © Annika Weinthal

Mannheim.In großer Besetzung mit ihrer Band tritt Sängerin Dota am Freitag, 24. Januar, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim auf„Kleingeldprinzessin“ heißt ihr Konzertprogramm – eine Reminiszenz an ihr Schaffen in den Nuller-Jahren, als sie unter diesem Pseudonym von Berlin aus durch die Republik tingelte und erfolgreich wurde.

Dota Kehr setzt für ihre Lieder auf pointierte Poesie und musikalische Vielfalt. Mit ihrer prägnanten Stimme sendet sie lyrische Botschaften in die Welt – getragen von ihren Bandkollegen, mit denen sie inzwischen mehr als 100 000 Tonträger verkauft hat und es sich jüngst mit ihrem Album „Keine Gefahr“ auf Platz 14 der Charts gemütlich machen konnte. Immer wieder heimst die Berlinerin für ihre Kunst renommierte Preise ein, und ein Abbruch ihres Aufstiegs ist noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020