Lieder und Gedichte

Rino Galiano tritt am Sonntag mit Susan Horn auf. © Prosswitz

Mannheim.Musikalische Höhepunkte verschiedenster Genres interpretiert die Sängerin Susan Horn am Sonntag, 22. September, auf der Seebühne des Luisenparks. Ab 15 Uhr tritt sie dort im Rahmen ihrer Konzertreihe „MoRoots“ auf – und bringt prominente Unterstützung mit: Auch der Mannheimer Entertainer und Musiker Rino Galiano wird das Pubikum unterhalten.

Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr kommen Klavier-Fans im Herzogenriedpark auf ihre Kosten: In der Konzertmuschel tritt Mark Moody unter dem Titel „Sunday Beats“ auf – in Kooperation mit der Popakademie. „Mark Moody hat auf dem Klavier die ganze Bandbreite der Klassik einmal hoch und wieder runter gespielt. Dann Abkehr, Ausflug in die Elektronik und wieder zurück zum klassischen Piano“, heißt es in der Einladung. „Saisonausklang“ heißt es dann am Mittwoch, 25. September, auf der Seebühne: Ab 15.30 Uhr verabschieden Christa Krieger und Joachim Schäfer mit Gedichten und Liedern den Sommer. fab

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019