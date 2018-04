Liederabend in der Oper

Anzeige

Mannheim.Der Musiksalon des Nationaltheaters Mannheim (NTM) widmet sich an diesem Wochenende ganz dem Lied. Beim Liederabend am Freitag, 20. April, in der Montagehalle Werkhaus, stehen deshalb Werke von Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi und Franz Liszt auf dem Programm. Aber auch moderne Stücke kommen nicht zu kurz: Die Vertonungen von sieben Sonetten Michelangelos durch Benjamin Britten sind auch vertreten.

Die Solisten sind die Sopranistin Ludovica Bello und der Tenor Christopher Diffey, beide Ensemblemitglieder des NTM. Sie werden von Robin Phillips am Klavier begleitet. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten zu 11 Euro (ermäßigt 6,50 Euro) gibt es im Internet unter www.nationaltheater-mannheim.de oder unter der Telefonnummer 0621/16 80 150. tge