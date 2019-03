Liederabend zum Werk von Debussy

Mannheim.Zum 101. Todestag des französischen Komponisten Claude Debussy zeigt das Institut Français im Rahmen des Festivals „The look of sound“ am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr im Museum Zeughaus (C 5, Mannheim) den Dokumentarfilm „Prélude für Debussy“ von Marie Guilloux (Frankreich, 2017).

Im Anschluss laden Marie-Belle Sandis (Gesang) und Lorenzo Di Toro (Flügel) – beide am Mannheimer Nationaltheater beschäftigt – ein, das musikalische Universum von Debussy in seinen verschiedenen Schaffensperioden zu erkunden. sba

Info: Mittwoch, 27. März, 19 Uhr, Karten über das InstitutFrançais (Telefon: 0621/293 28 46).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019